Drôme Tulette Frédéric Lemaitre, journaliste au Monde, correspondant à Pékin, sera l’invité pour un conférence intitulée : « être journaliste en Chine au temps de la politique zéro Covid ». +33 7 52 04 07 47 Tulette

