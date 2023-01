Conférence « Peindre le Paysage au 19ème siècle » Sarre-Union Sarre-Union Sarre-Union Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Sarre-Union EUR L’Espace Culturel du Temple propose une conférence sur « Peindre le paysage au 19ème siècle », présentée par Marie-Pierre Gantzer, agrégée d’Arts Plastiques, artiste-auteur, à 20h à l’ancien Temple Réformé de Sarre-Union. +33 6 71 61 18 55 Sarre-Union

