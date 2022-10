CONFÉRENCE PÉDAGOGIQUE ET MUSICALE Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse Bar-le-Duc Grâce à une présentation didactique et sonore par le facteur d’orgues Victor Mangeol, l’histoire et le fonctionnement de l’orgue de l’église Saint-Jean, œuvre de Jean Blési des années 1880, n’auront plus de secrets pour vous !

Groupes limités, réservation conseillée. accueil@tourisme-barleduc.fr +33 3 29 79 11 13 https://www.tourisme-barleducsudmeuse.fr/ Ville de Bar-le-Duc

