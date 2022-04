Conférence : Pech Merle, un siècle d’histoire Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Cahors Lot Retrouver la conférence ” Pech Merle, un siècle d’histoire ” par Bertrand Defois, directeur de préhistoire du Pech Merle, le samedi 09 juillet de 16h à 17h à la médiathèque de Cahors. Voila tout juste 100 ans que les peintures de la grotte du Pech Merle ont été découvertes. On le doit à trois adolescents téméraires qui ont franchi le passage long et étroit qui a permis de révéler la galerie préhistorique. Ce centenaire est l’occasion de revenir sur cette histoire riche en personnalités et en activités qui permet à Pech Merle d’être l’une des rares grottes ornées en France encore ouverte au public. +33 6 33 18 12 34 ©pixabay

