Conférence : paysages architecturés, urbains Sélestat, 11 septembre 2021, Sélestat.

Conférence : paysages architecturés, urbains 2021-09-11 18:00:00 – 2021-09-11 19:30:00

Sélestat Bas-Rhin

EUR Dans le cadre du cycle des conférences 2021 – 2022 à la Galerie La ligne bleue avec comme thématique cette saison : pays- paysages – paysagisme. Nous souhaiterions vous faire découvrir un art qui n’existait pas avant le début du XIXème siècle : l’art du paysage. Mais bien avant, les artistes ont placé dans leur composition, avec l’accord et sûrement aussi à la demande de commanditaires, des paysages, des vues de ruines, de villages, de forêts. Mais y a-t-il à chaque fois des rapports entre les personnages de scène et le paysage ? comment ont fait les artistes pour capter cette nature avant de pouvoir la peindre sur le motif ? Nous avons décliné ces interrogations en huit problématiques. 1. Paysages architecturés, urbains : de fresques médiévales aux tableaux du XVIIIème siècle, des vues de villes flamandes, des architectures orientales presque imaginaires avec de beaux murs aux marbres colorés : Les artistes ont essayé et réussi à rendre la perspective des constructions comme leurs yeux la ressentaient. Conférence de Mme Hauck Aline, responsable service patrimoine de l’Association des Œuvres sociales, docteure en histoire de l’art à l’Université de Strasbourg.

Conférence à la galerie la Ligne Bleue

+33 6 42 69 85 02

