Tournefeuille le phare Haute-Garonne, Tournefeuille Conférence : “Paysage en peinture” par Geneviève Furnémont – Lundi 8 novembre le phare Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Conférence : “Paysage en peinture” par Geneviève Furnémont – Lundi 8 novembre le phare, 8 novembre 2021, Tournefeuille. Conférence : “Paysage en peinture” par Geneviève Furnémont – Lundi 8 novembre

le phare, le lundi 8 novembre à 20:30

Des Primitifs Flamands à l’art abstrait. Du paysage mystique au paysage intérieur, en passant par le réalisme absolu.

Renseignements

Conférence organisée par le Club Enjeux de l’ALT le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T20:30:00 2021-11-08T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu le phare Adresse 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville le phare Tournefeuille