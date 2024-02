Conférence Pauline Kergomard, inventrice de l’école maternelle CCLO Orthez, jeudi 21 mars 2024.

Conférence Pauline Kergomard, inventrice de l’école maternelle CCLO Orthez Pyrénées-Atlantiques

L’association Paroles et Musiques a invité Catherine Valenti, maîtresse de conférence à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès où elle enseigne l’histoire des femmes et du genre. Catherine Valenti viendra présenter l’œuvre de Pauline Kergomard dont elle vient de publier une biographie. Pauline Kergomard, née Reclus, a souvent séjourné à Orthez dans sa famille, avenue Francis Jammes. Fondatrice de l’école maternelle en France (plus d’une centaine d’écoles portent son nom, dont une à Mourenx), elle a consacré son existence à la défense des plus faibles, les enfants mais aussi les femmes. .

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21 20:30:00

CCLO 9 avenue du Pesqué

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine parolesetmusiques64@gmail.com

