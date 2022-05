[Conférence] Paul NELSON “l’art du soin et le soin de l’art” par Philippe Clochepin Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Conférence] Paul NELSON “l’art du soin et le soin de l’art” par Philippe Clochepin Dieppe, 27 mai 2022, Dieppe. [Conférence] Paul NELSON “l’art du soin et le soin de l’art” par Philippe Clochepin Domaine des roches / 73 avenue Gambetta Dieppe

2022-05-27 – 2022-05-27 Domaine des roches / 73 avenue Gambetta

Dieppe Seine-Maritime Cette conférence en paroles et en images évoque la carrière de l’architecte Paul Nelson. Celui ci est connu comme un créateur dans le domaine de l’architecture de santé. Proche de nombreux artistes, il a aussi présenté de nombreux projets modernes avec Jean Arp, Joan Miro, Fernand Leger, Alexender Calder, tous ayant séjourné à Varengeville.

Possibilité de restauration légère. Cette conférence en paroles et en images évoque la carrière de l’architecte Paul Nelson. Celui ci est connu comme un créateur dans le domaine de l’architecture de santé. Proche de nombreux artistes, il a aussi présenté de nombreux projets modernes… accueil.domainedesroches@gmail.com +33 2 79 02 20 23 Cette conférence en paroles et en images évoque la carrière de l’architecte Paul Nelson. Celui ci est connu comme un créateur dans le domaine de l’architecture de santé. Proche de nombreux artistes, il a aussi présenté de nombreux projets modernes avec Jean Arp, Joan Miro, Fernand Leger, Alexender Calder, tous ayant séjourné à Varengeville.

Possibilité de restauration légère. Domaine des roches / 73 avenue Gambetta Dieppe

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Domaine des roches / 73 avenue Gambetta Ville Dieppe lieuville Domaine des roches / 73 avenue Gambetta Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Conférence] Paul NELSON “l’art du soin et le soin de l’art” par Philippe Clochepin Dieppe 2022-05-27 was last modified: by [Conférence] Paul NELSON “l’art du soin et le soin de l’art” par Philippe Clochepin Dieppe Dieppe 27 mai 2022 dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime