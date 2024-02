CONFÉRENCE PAUL HÉLIE PÉRIGORD AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES Saint-Gaudens, mardi 27 février 2024.

CONFÉRENCE PAUL HÉLIE PÉRIGORD AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Un commingeois au service de la paix.

Personnage hors du commun, né à Saint-Lys en 1882, Paul Hélie Périgord a commencé ses études à Toulouse avant d’émigrer aux États-Unis à l’âge de 20 ans. Il y enseigne l’éthique dans un séminaire tout en poursuivant ses études à l’université de Harvard. En 1914, il s’engage pour le front puis, en 1917, est chargé par le Conseil national de la Défense américaine de recruter des jeunes Américains pour se battre en France. Après la guerre, il poursuit une carrière de professeur des universités avant de s’engager dans la Résistance. La conférence, comme le livre que lui a consacré Patric Lasseube, retrace son parcours et son engagement pour la paix entre les nations.

Présenté par Patrick Lasseube, ancien maire de Saint-Lys, est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire consacré aux soldats fusillés pendant la Première Guerre mondiale et notamment Julien Débédat. Ses travaux ont été publiés par les éditions Cairn à Pau. Il est aussi engagé pour la culture et l’enseignement de l’occitan et le devoir de mémoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 17:30:00

fin : 2024-02-27

AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES 3 Rue Saint-Jean

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

L’événement CONFÉRENCE PAUL HÉLIE PÉRIGORD Saint-Gaudens a été mis à jour le 2024-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE