Conférence “Patrimoine : nouveaux usages et attractivité des territoires” Station V1, 22 septembre 2021, Lille. Conférence “Patrimoine : nouveaux usages et attractivité des territoires”

Station V1, le mercredi 22 septembre à 18:00

### Conférence “Patrimoine : nouveaux usages et attractivité des territoires” La préservation du patrimoine est un enjeu important de la ville de demain, plus particulièrement dans la redynamisation des territoires. Composante de la mémoire et de l’identité du lieu sur lequel il est implanté, le patrimoine historique fédère les habitants autour de valeurs communes et renforce un sentiment fort de fierté. Réinventer par le design, imaginer de nouveaux usages, tout en faisant contribuer les habitants… tels sont les grands défis qui seront évoqués lors de cette conférence. Après le partage d’expérience de **Norbert Crozier,** Directeur de ALL (Autour du Louvre Lens), Vilogia présentera son projet de réhabilitation du Couvent de la Visitation à Roubaix. — _Cet événement s’inscrit dans la programmation de la_ [_France Design Week 2021_](https://francedesignweek.fr/)_. lille—design coordonne la France Design Week pour les Hauts-de-France, sur une initiative de l’APCI._

Gratuit avec inscription

Intervention de Norbert Crozier, directeur de ALL Autour du Louvre Lens.

