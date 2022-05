Conférence : Patrimoine Mondial de l’UNESCO Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Conférence : Patrimoine Mondial de l’UNESCO Chartres, 24 septembre 2022, Chartres. Conférence : Patrimoine Mondial de l’UNESCO Chartres

2022-09-24 15:00:00 15:00:00 – 2022-09-24

Chartres Eure-et-Loir Le patrimoine est un bien qui doit être transmis aux générations futures. La cathédrale Notre-Dame de Chartres, chef d’œuvre architectural a été l’un des premiers monuments français inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Cette organisation à la dimension universelle semble connue de tous, mais savez-vous exactement ce qu’elle incarne ? Esther Gibut décrypte et vous donne les clés pour mieux comprendre son histoire et ses missions. Que signifie la notion de Valeur Universelle Exceptionnelle ? Inscription, convention, obligations… Elle évoquera également les autres biens inscrits au Patrimoine Mondial, qu’ils soient matériels ou immatériels. Rendez-vous : Office de Tourisme – 8 rue de la Poissonnerie – 28000 Chartres

Stationnement le plus proche : Parking cathédrale – Place Chatelet A l’occasion du 50e anniversaire de la création de la convention du Patrimoine Mondial culturel et naturel, C’Chartres Tourisme vous propose une conférence pour clore le cycle de visites de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, première cathédrale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. +33 2 37 18 26 26 Le patrimoine est un bien qui doit être transmis aux générations futures. La cathédrale Notre-Dame de Chartres, chef d’œuvre architectural a été l’un des premiers monuments français inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Cette organisation à la dimension universelle semble connue de tous, mais savez-vous exactement ce qu’elle incarne ? Esther Gibut décrypte et vous donne les clés pour mieux comprendre son histoire et ses missions. Que signifie la notion de Valeur Universelle Exceptionnelle ? Inscription, convention, obligations… Elle évoquera également les autres biens inscrits au Patrimoine Mondial, qu’ils soient matériels ou immatériels. Rendez-vous : Office de Tourisme – 8 rue de la Poissonnerie – 28000 Chartres

Stationnement le plus proche : Parking cathédrale – Place Chatelet office de tourisme

Chartres

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement Eure-et-Loir

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

Conférence : Patrimoine Mondial de l’UNESCO Chartres 2022-09-24 was last modified: by Conférence : Patrimoine Mondial de l’UNESCO Chartres Chartres 24 septembre 2022 Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir