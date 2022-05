CONFERENCE PATRIMOINE – L’HISTOIRE DE L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU RACONTÉE PAR L’ARCHÉOLOGIE Le Mans, 16 juin 2022, Le Mans.

CONFERENCE PATRIMOINE – L’HISTOIRE DE L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU RACONTÉE PAR L’ARCHÉOLOGIE Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Le Mans

2022-06-16 – 2022-06-16 Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Le Mans Sarthe

L’Abbaye Royale de l’Épau a fait L’objet de fouilles archéologiques en 2019. Mais comment l’archéologie nous permet-elle de mieux comprendre l’histoire de l’abbaye ? Quelles interrogations soulève-t-elle ? Comment l’histoire de l’art peut-elle nous permettre de préciser nos connaissances ? Cette conférence permettra de faire dialoguer l’archéologie et l’histoire de l’art et d’en savoir plus sur l’histoire pluri centenaire de l’Abbaye Royale de l’Épau.

L’histoire de l’Abbaye Royale de l’Épau racontée par l’archéologie par Jean-Yves Langlois, archéologue de l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) et Bénédicte Fillion-Braguet, historienne de l’art.

epau.accueil@sarthe.fr +33 2 43 84 22 29 http://epau.sarthe.fr/conferences

L’Abbaye Royale de l’Épau a fait L’objet de fouilles archéologiques en 2019. Mais comment l’archéologie nous permet-elle de mieux comprendre l’histoire de l’abbaye ? Quelles interrogations soulève-t-elle ? Comment l’histoire de l’art peut-elle nous permettre de préciser nos connaissances ? Cette conférence permettra de faire dialoguer l’archéologie et l’histoire de l’art et d’en savoir plus sur l’histoire pluri centenaire de l’Abbaye Royale de l’Épau.

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-19 par