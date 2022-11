CONFÉRENCE – PATRICK-CHARLES RENAUD Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

CONFÉRENCE – PATRICK-CHARLES RENAUD Nancy, 2 décembre 2022, Nancy. CONFÉRENCE – PATRICK-CHARLES RENAUD

13 bis rue des ponts Salle Raugraff Nancy Meurthe-et-Moselle DESTINATION NANCY Salle Raugraff 13 bis rue des ponts

2022-12-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-02

Salle Raugraff 13 bis rue des ponts

Nancy

Meurthe-et-Moselle Nancy L’atelier de vie de quartier Centre-ville Charles III vous invite à une conférence / dédicace de Patrick-Charles Renaud sur son dernier livre « Paul Daum » ! +33 3 83 35 35 67 Salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy

dernière mise à jour : 2022-11-13 par DESTINATION NANCY

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Nancy Meurthe-et-Moselle DESTINATION NANCY Salle Raugraff 13 bis rue des ponts Ville Nancy lieuville Salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

CONFÉRENCE – PATRICK-CHARLES RENAUD Nancy 2022-12-02 was last modified: by CONFÉRENCE – PATRICK-CHARLES RENAUD Nancy Nancy 2 décembre 2022 13 bis rue des ponts Salle Raugraff Nancy Meurthe-et-Moselle DESTINATION NANCY Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle