Conversation ouverte pour mieux s’informer, avec deux journalistes et un historien du futur. Événement gratuit proposé par Epop&, de l’Institut des Futurs souhaitables : le 11 mai à 19h à Paris. Porter la plume dans l’après Vous faites partie de cette majorité de françaises et de français, frappée de fatigue informationnelle, qui conduit à limiter son exposition à l’actualité, voire à s’en couper pour mieux respirer ? Pourtant, il est possible de reprendre la main sur ce qu’on se met dans la tête : comme nous avons appris à mieux manger en changeant le contenu de nos assiettes, nous pouvons mieux nous informer en mettant fin à la confiscation quotidienne de notre attention et en portant notre regard sur le temps long. Un enjeu de santé mentale autant que de santé démocratique. Une conversation ouverte avec Anne-Sophie Novel, journaliste spécialisée dans les alternatives écologiques et les médias, autrice de Mieux s’informer – je passe à l’acte (Actes Sud), et Anne Le Gall, journaliste Sciences-Santé-Environnement à France Info. Animé par Mathieu Baudin, historien prospectiviste et directeur de l’Institut des Futurs souhaitables. Cette conférence participative est proposée par Epop& : la programmation permanente, libre et gratuite des futurs souhaitables. Conversations, ateliers, promenades apprenantes… pour permettre à chacune et chacun de prendre au sérieux ses rêves et d’en faire une stratégie. Cent Ving-sept, by Pixelis 127, avenue Ledru-Rollin 75011 Paris Contact : https://communaute.futurs-souhaitables.org/page/epop epop@futurs-souhaitables.org https://www.facebook.com/InstitutDesFutursSouhaitables https://www.facebook.com/InstitutDesFutursSouhaitables https://communaute.futurs-souhaitables.org/events/112516

