CONFÉRENCE PARTICIPATIVE AVEC CÉLIA SAUVAGE (PART. 1) Château des ducs de Bretagne, 3 octobre 2021, Nantes.

Château des ducs de Bretagne, le dimanche 3 octobre à 14:00

**Célia Sauvage – Conférence sur : Clips de rap français, mémoire et résistance post-coloniale** _**Conférence participative**_ Le rap est depuis sa création une musique de résistance. Volontaire ou involontaire, anglo ou francophone, “conscient” au premier degré ou dans l’entertainment le plus pur, la dimension politique du rap fait partie de son essence. Comme dans tous les genres musicaux, le clip fait désormais partie des outils promotionnels et artistiques indispensables à chaque rappeur·se. Pour autant, les images retranscrivent-elles fidèlement la dimension engagée des textes ? Sur ces problématiques, Célia Sauvage, docteure en études cinématographiques et audiovisuelles et chargée d’enseignement à l’Université Paris Sorbonne Nouvelle, propose une conférence participative en deux temps : Une première partie centrée sur le rap français et la façon de mettre en image la mémoire et l’engagement des textes. Ou comment décoder les associations visuelles qui matérialisent à l’écran une résistance à l’héritage culturel laissé par la colonisation. Et une seconde partie axée sur le rap US et comment ses clips passent de stéréotypes de genre à une démarche de déconstruction du regard colonial. Ceci en acquérant au sein de la scène contemporaine une dimension plus parodique et conscientisée, permettant de faire bouger les règles et normes d’une industrie musicale pourtant figée. Car du simple auditeur néophyte au puriste le plus acharné il y aura toujours à apprendre de la “musique rap, rap musique qu’[on] aime”. _Organisé par Pick Up Production en partenariat avec le Château des ducs de Bretagne, dans le cadre du cycle Expression(s) Décoloniale(s)._

Gratuit sur inscription

Château des ducs de Bretagne 4 Pl. Marc Elder, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



