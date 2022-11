Conférence : Parlons de notre territoire Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde EUR 10 45 Soucieux du développement des entreprises du Sud Gironde, le jeudi 24 novembre , nous organisons une conférence :

« PARLONS de NOTRE TERRITOIRE »

Comment sera notre territoire ️ dans 5 ans ? Quelles opportunités de business ? Qui seront les nouveaux habitants ‍ ‍ ‍ ? Comment se loger (et construire ces logements) ️ ? Comment nous déplacer ? 20 minutes de Bordeaux, avantage ou inconvénient ?

Ces thématiques seront abordées avec un plateau d’invités exceptionnel pour échanger :

Franck Allard : Président du Medef,

Bruno Marty : Président du Pôle territorial,

Vincent Ferrier : Sous préfet

Nathalie Laporte : chambre des métiers et de l’artisanat

Francis Stéphan : Directeur général de Domofrance,

Anna Boy : CCI

Nicolas Tarbes : Conseiller départemental du canton Entre-Deux-Mers

