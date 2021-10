Paris Auditorium du Petit Palais île de France, Paris Conférence Paris, capitale d’Empire Auditorium du Petit Palais Paris Catégories d’évènement: île de France

À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, le comité d’histoire de la Ville de Paris organise un cycle de conférences gratuites dans le cadre prestigieux du Petit Palais. À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, le Comité d’histoire de la Ville de Paris organise au Petit Palais un cycle de conférences sur le Consulat de l’Empire. Les communications aborderont le renforcement de la centralité parisienne dans ses dimensions culturelles, scientifiques et administratives et son empreinte dans le Paris contemporain mais aussi la politique menée par Napoléon en France et dans les territoires de l’Empire, en examineront les héritages sans en ignorer ni les contradictions, ni les aspérités, ni les violences. Toutes les conférences sont gratuites et sans inscriptions, le vendredi à 12h30 (durée 1h).

Présentation du passe sanitaire obligatoire. 1er octobre à 12h30 ; Le pari napoléonien d’une Europe à la française

Aurélien Lignereux, Sciences Po Grenoble, lauréat du Prix Augustin Thierry 2020 8 octobre à 12h30 : Le secret de Napoléon, la Maison de l’Empereur

Pierre Branda, Fondation Napoléon 12 novembre à 12h30 : Napoléon Bonaparte et l’empire des sciences Jean-Luc Chappey, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 26 novembre à 12h30 : Paris, place de guerre

Bernard Gainot, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 3 décembre à 12h30 : Paris nouvelle Rome ? à propos de l’architecture monumentale parisienne du premier Empire

Adrian Almoguera, École française de Rome 10 décembre à 12h30 : Continuités et discontinuités à la tête de l’Etat : la trace de Napoléon chez Napoléon III et Charles de Gaulle

Retrouvez toutes les conférences du Comité d'histoire de la Ville de Paris sur le site Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCP1pc5Ug6bylHWAk7Z2ky1g/playlists Les dernières conférences en ligne : le colloque Les Paris de la Commune, deux conférences sur l'architecte Gabriel davioud.

