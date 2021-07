Conférence parents Maison pour tous, 14 octobre 2021, Chantepie.

Conférence parents

Maison pour tous, le jeudi 14 octobre à 20:00

**animée par Anne Sahuc et Céline Dahan** Cette conférence sera la première étape d’une série d’ateliers qui vous seront proposés sur novembre et décembre 2021. Pour se sentir bien et accompagner au mieux nos enfants, il est important de prendre le temps d’identifier ce qu’il se passe pour nous… parents. Laissez vous guider par deux intervenantes dynamiques et pleines de ressources positives et alternatives ! **Entrée libre et gratuite pour la conférence** Ateliers sur inscription les 9, 18 et 25 novembre et les 2, 9 et 16 décembre. **Tarif :** 15€ les 6 ateliers

Gratuit – ouvert à tous – sur inscription

Nos émotions : les nôtres et celles de nos enfants

Maison pour tous Chantepie Ille-et-Vilaine



