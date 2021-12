Conférence parents Hôtel de Ville, 20 janvier 2022, Joinville-le-Pont.

Conférence parents

Hôtel de Ville, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:30

Être parent est une source de joie certes mais parfois une source de questionnements, voire d’inquiétudes quant au développement des enfants. La Ville, en partenariat avec les fédérations de parents d’élèves (FCPE, PEEP, Unaape, Trait d’union), propose un cycle de conférences dédié aux parents. **Programme** **De l’éducation différenciée selon le sexe de l’enfant Comment à travers les jeux, le conditionnement, on éduque différemment filles et garçons et les disposons à certains métiers et habilités sociales présentes et à venir.** **Des représentations** **Discussions et réflexions autour des représentations : stéréotypes qui sont relayées par la société et vecteurs de sexisme sous toutes ses formes.** **Discussion autour de ces représentations en faisant prendre conscience que le principe d’égalité et de non-discrimination sont toujours en lien avec les valeurs humanistes et humaines de toute société ou institution française (dont l’Etat). Présentation dynamique de l’enquête de Georges Felouzis avec les adjectifs de collégiens Choix de 6 adjectifs caractérisant les filles et les garçons.** **Des pratiques** **- Les conséquences en terme d’ambition scolaire** **- Les différences de traitement à l’adolescence et d’espace** **- Le harcèlement sexiste à l’école…** **Comment agir ?** **Leviers et perspectives de changement**

Entrée libre

L’égalité filles-garçons dans et autour de l’école

Hôtel de Ville 23 rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-de-Marne



