Conférence parents enfants le harcèlement Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour, samedi 9 mars 2024.

Samedi 9 mars à 10h conférence parents-enfants Avec la Cie Les Araignées philosophes Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Je te tiens, tu me tiens… Exploration sérieuse et joueuse du mot harcèlement Prenons nos loupes, pour questionner, explorer, chercher et découvrir des oeuvres littéraires, musicales, plastiques. Jouons pour trouver des réponses possibles, questionner encore et inventer ensemble. Une conférence comme une toile de pensées tissées autour du mot harcèlement pour chercher à savoir ensemble, de quoi il est fait, ce qu’il nous fait, ce qu’il dit de nous, de nos relations et du monde.

Public familial dès 8 ans.

Durée 2h.

Gratuit, sur inscription.

En partenariat avec le Théâtre de Gascogne dans le cadre du dispositif Météores .

Mardi 12 mars à 20h -: spectacle sur le harcèlement Il a beaucoup souffert Lucifer Cie Si Sensible Le Pôle à Saint Pierre du Mont EUR.

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09

Passage des Cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

