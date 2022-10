Conférence parentalité – Les ressources de la fratrie Bulle Bulle Catégories d’évènement: Bulle

Doubs

Conférence parentalité – Les ressources de la fratrie Bulle, 11 mai 2023, Bulle. Conférence parentalité – Les ressources de la fratrie

Salle Foblant Bulle Doubs

2023-05-11 – 2023-05-11 Bulle

Doubs Bulle EUR 0 0 Animé par Gérard Vallat, psychologue et fondateur de l’école Franc-comtoise d’approches thérapeutiques.

Les relations entre frères et soeurs sont traversées par des conflits, des tensions et de beaux moments de coopération…

Inscription indispensable. Bulle

dernière mise à jour : 2022-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bulle, Doubs Autres Lieu Bulle Adresse Salle Foblant Bulle Doubs Ville Bulle lieuville Bulle Departement Doubs

Bulle Bulle Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bulle/

Conférence parentalité – Les ressources de la fratrie Bulle 2023-05-11 was last modified: by Conférence parentalité – Les ressources de la fratrie Bulle Bulle 11 mai 2023 Bulle Doubs Salle Foblant Bulle Doubs

Bulle Doubs