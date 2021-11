Frasne Frasne Doubs, Frasne Conférence parentalité – Les peurs de l’enfant Frasne Frasne Catégories d’évènement: Doubs

Frasne

Conférence parentalité – Les peurs de l’enfant Frasne, 2 décembre 2021, Frasne. Conférence parentalité – Les peurs de l’enfant Frasne

2021-12-02 – 2021-12-02

Frasne Doubs EUR 0 Se renseigner pour les horaires.

proposé par communauté de communes de Franse-Drugeon.

Lorsqu’un enfant vient au monde, il a besoin de construire se sécurité, sa confiance de base avec ses parents. En grandissant, il va s’attacher, puis s’affirmer… Puis se socialiser.

Entrée libre.

Sur inscription. Se renseigner pour les horaires.

proposé par communauté de communes de Franse-Drugeon.

Lorsqu’un enfant vient au monde, il a besoin de construire se sécurité, sa confiance de base avec ses parents. En grandissant, il va s’attacher, puis s’affirmer… Puis se socialiser.

Entrée libre.

Sur inscription. Frasne

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Frasne Autres Lieu Frasne Adresse Ville Frasne lieuville Frasne