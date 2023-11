Conférence parentalité : « Être parents face aux écrans, jeux vidéos et réseaux sociaux » Bibliothèque Gutenberg Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conférence parentalité : « Être parents face aux écrans, jeux vidéos et réseaux sociaux » Bibliothèque Gutenberg Paris, 23 novembre 2023, Paris. Le jeudi 23 novembre 2023

de 18h30 à 20h30

.Tout public. gratuit

Retrouvez-nous pour une conférence suivie d’un temps d’échanges sur le thème des écrans. Conférence suivie d’un temps d’échanges, animée par Isabelle-Eva Ternik de l’association Quokka pour : – informer sur l’impact des écrans sur la santé des enfants et adolescents – sensibiliser à de saines habitudes de vie numérique – transmettre des ressources aux parents – faciliter un dialogue parents-enfants sur l’usage des écrans Animation proposée avec l’association MaKabane. Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris Contact : +33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

image Pexels Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Gutenberg Adresse 8 rue de la Montagne d'Aulas Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Gutenberg Paris latitude longitude 48.8402080204525,2.27870604129447

Bibliothèque Gutenberg Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/