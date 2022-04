Conférence – Parentalité / A table les petits ! Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

Conférence – Parentalité / A table les petits ! Uzès, 28 avril 2022, Uzès. Conférence – Parentalité / A table les petits ! Communauté de commune du Pays d’Uzès 9 avenue du 8 mai 1945 Uzès

2022-04-28 – 2022-04-28 Communauté de commune du Pays d’Uzès 9 avenue du 8 mai 1945

Uzès Gard «Trop gras, trop sucré, trop salé ?», «Du lait de vache ou pas ?», «Au moins 5 fruits et légumes par jour ?», «Mon enfant mangeait de tout, et aujourd’hui c’est difficile»… Bye bye les idées reçues… ! Soirée autour de l’alimentation chez l’enfant. contact@ccpaysduzes.fr +33 4 66 03 09 00 https://www.ccpaysduzes.fr/ Communauté de commune du Pays d’Uzès 9 avenue du 8 mai 1945 Uzès

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Autres Lieu Uzès Adresse Communauté de commune du Pays d'Uzès 9 avenue du 8 mai 1945 Ville Uzès lieuville Communauté de commune du Pays d'Uzès 9 avenue du 8 mai 1945 Uzès Departement Gard

Uzès Uzès Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzes/

Conférence – Parentalité / A table les petits ! Uzès 2022-04-28 was last modified: by Conférence – Parentalité / A table les petits ! Uzès Uzès 28 avril 2022 gard Uzès

Uzès Gard