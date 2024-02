Conférence / parcours de vie chemins croisés autour de l’agriculture biodynamique BATSERE Batsère, dimanche 25 février 2024.

Conférence / parcours de vie chemins croisés autour de l’agriculture biodynamique BATSERE Batsère Hautes-Pyrénées

Echanges à 3 voix entre

– Louis Larock, paysan poète et formateur en biodynamie

– Benoît Thiry, co-fondateur de la ferme de la Coume et du groupe « Les Petits Jardiniers »

– Benjamin Boissy, maraîcher actif dans l’ADEAR et la Confédération Paysanne

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 16:00:00

fin : 2024-02-25

BATSERE Au bar-épicerie L’Ecole

Batsère 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie lecolebatsere@gmail.com

L’événement Conférence / parcours de vie chemins croisés autour de l’agriculture biodynamique Batsère a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65