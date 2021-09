Lyon Temple de la Lanterne Métropole de Lyon Conférence par Thierry PHILIP Temple de la Lanterne Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Temple de la Lanterne, le vendredi 17 septembre à 20:30

Cette année, pour les Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Lyon a choisi le thème : « Patrimoine et Jeunesse ». A cette occasion, nous avons décidé de mettre en valeur l’engagement du chrétien protestant que fut André Philip (1902-1970), avocat, professeur d’économie et homme politique. Avant guerre, il fut le défenseur d’objecteurs de conscience. Résistant, il rejoint De Gaulle à Londres. Plusieurs fois ministre de la 4e république, il fut le promoteur du mouvement des Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC). Organisées par le groupe “Portes ouvertes”, une conférence et une exposition rendront hommage à André Philip.

Entrée libre

« André PHILIP : itinéraire dans le monde d'un protestant cévenol " Temple de la Lanterne 10 rue Lanterne, 69001 Lyon

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:00:00

