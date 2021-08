Arnay-le-Duc Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc, Côte-d'Or Conférence par Patrick Serre : Les maîtres faïenciers mosellans de Sarreguemines à Digoin. Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc Catégories d’évènement: Arnay-le-Duc

Maison Régionale des Arts de la Table, le dimanche 19 septembre à 16:00

Le conférencier Patrick Serre évoquera la formidable saga familiale des Maîtres-faïenciers Mosellans, en particulier les Utzschneider et les De Geiger. Ces familles fondèrent la célèbre faïencerie de Sarreguemines au XVIIIème siècle puis installèrent leur unité de production de faïence ménagère à Digoin fin du XIXème siècle, conséquence directe du Traité de Francfort du 10 mai 1871 après la guerre franco-prussienne de 1870-1871. L’historien en profitera pour rappeler succinctement les étapes du développement de l’usine dans la ville de Digoin au cours des XIXème siècle et XXème siècle et les succès internationaux de la fameuse production de Sarreguemines-Digoin.

Gratuit | sur réservation de préférence au 03 80 90 11 59

Maison Régionale des Arts de la Table, 15 rue Saint-Jacques 21230 Arnay-le-Duc, Côte-d'Or

