Saint-Pons-de-Thomières Musée de Préhistoire régionale Hérault, Saint-Pons-de-Thomières Conférence par Michel Vidal Musée de Préhistoire régionale Saint-Pons-de-Thomières Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Pons-de-Thomières

Conférence par Michel Vidal Musée de Préhistoire régionale, 17 septembre 2021, Saint-Pons-de-Thomières. Conférence par Michel Vidal

Musée de Préhistoire régionale, le vendredi 17 septembre à 17:00

Samedi 18/09 – à 17h00, conférence par Michel Vidal, auteur de “Histoire de Saint-Pons de la Préhistoire à nos jours”. Conférence par Michel Vidal, auteur de “Histoire de Saint-Pons de la Préhistoire à nos jours”. Musée de Préhistoire régionale 8 Grand rue 34220 Saint-Pons-de-Thomières Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Pons-de-Thomières Autres Lieu Musée de Préhistoire régionale Adresse 8 Grand rue 34220 Saint-Pons-de-Thomières Ville Saint-Pons-de-Thomières lieuville Musée de Préhistoire régionale Saint-Pons-de-Thomières