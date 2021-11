Gacé Gacé 61230, Gacé Conférence par Luc de Beover Gacé Gacé Catégories d’évènement: 61230

Gacé

Conférence par Luc de Beover Gacé, 5 novembre 2021, Gacé. Conférence par Luc de Beover Gacé

2021-11-05 19:00:00 – 2021-11-05

Gacé 61230 Gacé La Médiathèque des Vallées d’Auge et du Merlerault vous propose une conférence de Luc DE BOEVER intitulée « La dette de la France nous concerne-t-elle ? ». Luc de DE BOEVER, ancien acteur du commerce international, tente de répondre à cette question en analysant la situation économique, politique… de notre pays, sans oublier les nombreux atouts dont la France et l’Europe disposent. Cette conférence aura lieu le vendredi 5 novembre 2021 à 19h à la Médiathèque dans le Centre Socio-Culturel à Gacé. Une dédicace par Luc DE BOEVER de son dernier ouvrage Graines de Beauté ponctuera cette soirée. L’entrée est libre et gratuite. Port du masque obligatoire. La Médiathèque des Vallées d’Auge et du Merlerault vous propose une conférence de Luc DE BOEVER intitulée « La dette de la France nous concerne-t-elle ? ». Luc de DE BOEVER, ancien acteur du commerce international, tente de répondre à cette question… +33 2 33 36 26 94 La Médiathèque des Vallées d’Auge et du Merlerault vous propose une conférence de Luc DE BOEVER intitulée « La dette de la France nous concerne-t-elle ? ». Luc de DE BOEVER, ancien acteur du commerce international, tente de répondre à cette question en analysant la situation économique, politique… de notre pays, sans oublier les nombreux atouts dont la France et l’Europe disposent. Cette conférence aura lieu le vendredi 5 novembre 2021 à 19h à la Médiathèque dans le Centre Socio-Culturel à Gacé. Une dédicace par Luc DE BOEVER de son dernier ouvrage Graines de Beauté ponctuera cette soirée. L’entrée est libre et gratuite. Port du masque obligatoire. Gacé

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 61230, Gacé Autres Lieu Gacé Adresse Ville Gacé lieuville Gacé