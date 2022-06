Conférence par les élèves de Culture Musicale : Musique et politique

Conférence par les élèves de Culture Musicale : Musique et politique, 13 juin 2022, . Conférence par les élèves de Culture Musicale : Musique et politique

2022-06-13 – 2022-06-13 Comme nous l’avions vu l’année dernière, il est des domaines destinés à suivre des trajectoires liées : la musique et la politique en font partie. dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville