Conférence par l’association Savoirs au Terroir Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme

Indre

Conférence par l’association Savoirs au Terroir Éguzon-Chantôme, 14 janvier 2023, Éguzon-Chantôme . Conférence par l’association Savoirs au Terroir 10 Chemin des Vingnes Éguzon-Chantôme Indre

2023-01-14 15:00:00 – 2023-01-14 Éguzon-Chantôme

Indre L’Association Savoirs au Terroir vous convie à une conférence – la première de l’année 2023 – sur l’évolution de l’atmosphère terrestre depuis la formation de la Terre par le Professeur de microbiologie Francis DUCHIRON

Elle aura lieu au sein du Petit Musée de l’Ecole de Crozant dans le hameau de Messan.

Un intermède piano vous sera proposé. Nombre de personnes limité. Réservation conseillée. Conférence sur le thème » L’évolution de l’atmosphère terrestre depuis la formation de la Terre en relation avec le développement du vivant. » +33 2 54 47 44 15 ©savoirsauterroir

Éguzon-Chantôme

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme, Indre Autres Lieu Éguzon-Chantôme Adresse 10 Chemin des Vingnes Éguzon-Chantôme Indre Ville Éguzon-Chantôme lieuville Éguzon-Chantôme Departement Indre

Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eguzon-chantome/

Conférence par l’association Savoirs au Terroir Éguzon-Chantôme 2023-01-14 was last modified: by Conférence par l’association Savoirs au Terroir Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme 14 janvier 2023 10 Chemin des Vingnes Éguzon-Chantôme Indre Éguzon-Chantôme Indre

Éguzon-Chantôme Indre