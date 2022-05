Conférence par Jean-François Solnon : Anne d’Autriche, reine de France au rang des plus grands rois Auditorium du château de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Conférence par Jean-François Solnon : Anne d’Autriche, reine de France au rang des plus grands rois Auditorium du château de Versailles, 2 juin 2022, Versailles. Conférence par Jean-François Solnon : Anne d’Autriche, reine de France au rang des plus grands rois

Auditorium du château de Versailles, le jeudi 2 juin à 15:30

Lorsque Anne d’Autriche meurt en 1666, son fils Louis XIV déclare que sa mère « n’était pas seulement une grande reine, mais qu’elle méritait d’être mise au rang des plus grands rois ». Infante d’Espagne, Anne épouse Louis XIII en 1615 alors qu’elle n’a que 14 ans. Très vite délaissée par son mari et rejetée par son entourage, la jeune reine se fait discrète et reste une étrangère en France pendant plus de vingt ans. En 1638, quand elle donne enfin naissance à son premier enfant, l’héritier du trône, sa vie change radicalement. Désormais, seule compte pour elle la défense des intérêts du futur Louis XIV. Nommée régente à la mort de son époux en 1643, cette femme de tête gouverne d’une main de maître avec le concours de Jules Mazarin, son principal ministre. Une approche inédite qui fait revivre la veuve de Louis XIII en éclairant son intimité, son caractère et sa psychologie. **Séance de vente-dédicace à l’issue de la conférence**

Tarif non-membres 12€ / réservation obligatoire par mail activites@amisdeversailles.com ou par téléphone au 01.30.83.53.87

Lorsque Anne d’Autriche meurt en 1666, son fils Louis XIV déclare que sa mère « n’était pas seulement une grande reine, mais qu’elle méritait d’être mise au rang des plus grands rois ». Auditorium du château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T15:30:00 2022-06-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Auditorium du château de Versailles Adresse Place d'Armes, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Auditorium du château de Versailles Versailles Departement Yvelines

Auditorium du château de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Conférence par Jean-François Solnon : Anne d’Autriche, reine de France au rang des plus grands rois Auditorium du château de Versailles 2022-06-02 was last modified: by Conférence par Jean-François Solnon : Anne d’Autriche, reine de France au rang des plus grands rois Auditorium du château de Versailles Auditorium du château de Versailles 2 juin 2022 Auditorium du château de Versailles Versailles Versailles

Versailles Yvelines