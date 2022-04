Conférence par Homeric de Sarthe : “Les défis de la Chine” Touques, 6 mai 2022, Touques.

Conférence par Homeric de Sarthe : “Les défis de la Chine” Salle des fêtes Avenue Charles de Gaulle Touques

2022-05-06 – 2022-05-06 Salle des fêtes Avenue Charles de Gaulle

Touques Calvados

Homeric de Sarthe a vécu sept ans en Chine et parle couramment mandarin. Diplômé de l’ICD Paris et de l’université Fudan de Shanghai en Management des Affaires Internationales, il a monté trois sociétés en Chine avant de revenir en France en 2016. Entrepreneur passionné, il dirige l’entreprise leader de la formation commerciale et relation client en réalité virtuelle assistée par l’intelligence artificielle.

Cette conférence s’inscrit dans le cycle de conférences proposées par Vladimir Fédorovski.

Homeric de Sarthe a vécu sept ans en Chine et parle couramment mandarin. Diplômé de l’ICD Paris et de l’université Fudan de Shanghai en Management des Affaires Internationales, il a monté trois sociétés en Chine avant de revenir en France en 2016….

Homeric de Sarthe a vécu sept ans en Chine et parle couramment mandarin. Diplômé de l’ICD Paris et de l’université Fudan de Shanghai en Management des Affaires Internationales, il a monté trois sociétés en Chine avant de revenir en France en 2016. Entrepreneur passionné, il dirige l’entreprise leader de la formation commerciale et relation client en réalité virtuelle assistée par l’intelligence artificielle.

Cette conférence s’inscrit dans le cycle de conférences proposées par Vladimir Fédorovski.

Salle des fêtes Avenue Charles de Gaulle Touques

dernière mise à jour : 2022-04-11 par