Tulette Drôme Tulette EUR 5 5 Conférence par Dominique Vingtain, conservatrice du Palais des Papes. De la peste noire au Covid 19, conséquences sociales et artistiques des pandémies. Organisée par l’association Tulettissime. Salle des fêtes Route de Bouchet Tulette

