Cesson-Sévigné Parc du Pont des Arts Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Conférence par Delphine Durand, historienne de l’art Parc du Pont des Arts Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Conférence par Delphine Durand, historienne de l’art Parc du Pont des Arts, 8 juin 2021-8 juin 2021, Cesson-Sévigné. Conférence par Delphine Durand, historienne de l’art

Parc du Pont des Arts, le mardi 8 juin à 19:00

Le péplum est un genre cinematographique qui s’est nourri d’une longue tradition littéraire et esthétique. De Salammbô aux tableaux pompiers de la fin du XIXème, toute une idéologie sexuelle et politique se dessine une esthétique du kitsch.

Entrée libre

Mythes et idéologie du péplum Parc du Pont des Arts 35510 Cesson Sévigné Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-08T19:00:00 2021-06-08T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc du Pont des Arts Adresse 35510 Cesson Sévigné Ville Cesson-Sévigné lieuville Parc du Pont des Arts Cesson-Sévigné