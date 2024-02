Conférence par Constantin Rauer Eros et Thanatos dans la religion animiste de l’art pariétal Autoire, samedi 24 février 2024.

Constantin Rauer est un chercheur allemand, philosophe, historien des religions et historien de la culture. Depuis une quinzaine d’années, il travaille à déchiffrer la signification religieuse de l’art pariétal.

Après avoir fait dans les années 1980 ses études de philosophie et d’histoire des religions à Berlin, le Dr. Rauer a été professeur assistant à l’institut de Klaus Heinrich. Durant les années 1990, il enseigna à Berlin, Kant, ainsi que les théories de la sécularisation et les religions cachées. Il a donné plus de 40 conférences internationales, entre autres à Paris au Collège International de Philosophie ainsi qu’à l’Institut de France. Ses travaux ont été traduits en quatre langues.

A l’occasion de sa conférence au manoir, Constantin Rauer nous présentera à l’aide de 100 images les croyances animiste des hommes à l’âge de pierre.

Durée 90 minutes.

Réservation conseillée.

10 EUR.

Début : 2024-02-24 18:00:00

fin : 2024-02-24

7, Impasse de Laroque Delprat

Autoire 46400 Lot Occitanie contact.manoirdelaroquedelprat@gmail.com

