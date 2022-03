Conférence Panache et tourments d’Edmond Rostand dans la Grande Guerre – Culture d’Hiver Oloron-Sainte-Marie, 16 mars 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Conférence Panache et tourments d’Edmond Rostand dans la Grande Guerre – Culture d’Hiver Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium de la Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie

2022-03-16 – 2022-03-16 Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium de la Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Michel Forrier, ancien vice-président des Amis de Jean Rostand, administrateur de la Société des Sciences Lettres et Arts

de Bayonne

Bien qu’il fut pacifiste, comme bon nombre d’écrivains de sa génération, le poète et dramaturge Edmond Rostand (1868-1918) adhéra au message d’union nationale lancé par le président de la République, Raymond Poincaré. Sans enthousiasme, l’auteur de Cyrano de Bergerac, de l’Aiglon, de Chanteclerc participa à sa façon à la lutte, en écrivant des vers visant à soutenir l’action des soldats qui dans la boue, le froid et les privations défendaient le sol de France. Chercheur en histoire de la littérature rostandienne, c’est avec clarté et précision que Michel Forrier fait découvrir, à travers ses propos et de nombreux documents photographiques, les souffrances d’un être tourmenté, bien éloigné de l’image du personnage imaginaire.

Trait d’Union

Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium de la Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie

