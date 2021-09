Conférence – Palmyre, cité de la reine Zénobie: heurs et malheurs. Saint-Lunaire, 24 septembre 2021, Saint-Lunaire.

Conférence – Palmyre, cité de la reine Zénobie: heurs et malheurs. 2021-09-24 – 2021-09-24 Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Animée par Annick Leclerc, professeur honoraire de l’Ecole du Louvre.

Palmyre… La “Perle du désert” que Zénobie dut abandonner aux armées d’Aurélien…

Palmyre était, voici peu encore, une pièce majeure des voyages en Syrie.

Oasis de la steppe syrienne, à mi-chemin entre Euphrate et Méditerranée, elle avait su drainer à son profit, aux premiers siècles de notre ère, une grande partie du commerce de luxe des Routes de la Soie. Avec sa population cosmopolite et sa culture plurielle, la cité fut un exemple de mélange harmonieux et d’équilibre entre Orient et Occident, une passerelle entre les mondes romain et perse : cité cosmopolite et ouverte, toutes caractéristiques honnies par Daech et ses épigones.

Entrée libre.

Vendredi 24 septembre – 18h – Centre culturel Jean Rochefort

cultureanimation@saint-lunaire.fr +33 2 99 46 07 11 https://www.saint-lunaire.fr/vivre/centre-culturel-jean-rochefort/

