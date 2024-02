CONFERENCE « Pablo Picasso, la Méditerranée dans le cœur » Maison de l’Eau et de la Méditerranée Le Boulou, vendredi 22 mars 2024.

Animée par Pauline Raconte l’Art, guide conférencière. Vendredi 22 mars, 18h00 Maison de l’Eau et de la Méditerranée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T18:00:00+01:00 – 2024-03-22T19:30:00+01:00

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Eau du 22 mars, la MEM vous invite à assister à une conférence : » Pablo Picasso, la Méditerranée dans le cœur ».

Pauline en quelques mots : Mes spécialités sont l’art moderne et l’art contemporain : des années 1850 à nos jours ; je suis également une adepte de la Grèce antique et de sa mythologie, sans oublier la Renaissance italienne. Mon territoire a fait que je me suis spécialisée sur les périodes modernes.

Maison de l'Eau et de la Méditerranée 4 rue Arago 66160 Boulou Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie

