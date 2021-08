Ploubazlanec Ploubazlanec Côtes-d'Armor, Ploubazlanec Conférence : Pablo Casals, le violoncelle de la Paix Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploubazlanec

Conférence : Pablo Casals, le violoncelle de la Paix Ploubazlanec, 7 août 2021, Ploubazlanec. Conférence : Pablo Casals, le violoncelle de la Paix 2021-08-07 17:00:00 – 2021-08-07

Ploubazlanec Côtes d’Armor Ploubazlanec Un artiste de convictions, toute sa vie fidèle à ses engagements.Conférence de Hervé Deroeux contact@pierresparolesmusiques.fr +33 6 07 33 05 28 https://pierresparolesmusiques.fr/ Un artiste de convictions, toute sa vie fidèle à ses engagements.Conférence de Hervé Deroeux dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploubazlanec Autres Lieu Ploubazlanec Adresse Ville Ploubazlanec lieuville 48.81923#-3.06298