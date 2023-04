Conférence : Oum Kalthoum, l’icône revisitée en BD et sur scène CAREP Paris, 9 mai 2023, Paris.

Le mardi 09 mai 2023

de 18h30 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Cette conférence est organisée en présentiel au CAREP Paris, avec l’écrivaine et journaliste Nadia Hathroubi-Safsaf et le chorégraphe et danseur Fouad Boussouf, elle sera animée par Racha Abazied et portera sur les adaptations artistiques de la grande figure de la chanson arabe : Oum Kalthoum.

Oum Kalthoum fait partie du patrimoine culturel de toute personne originaire d’Orient ou s’intéressant de près et de loin à la musique arabe. Oser réinterpréter ou redonner une nouvelle jeunesse à cette légende du Tarab reste un défi de poids qui s’apparente presque à « toucher au sacré ».

En France, une génération de créateurs issue du monde arabe se réapproprie Oum Kalthoum et lui rend hommage. Nadia à travers une adaptation singulière qui retrace la vie de la grande diva en bande dessinée et Fouad en s’inspirant de la musique et des textes d’Oum Kalthoum dans son dernier spectacle de danse Oüm.

Lors de cette rencontre nous discuterons de la place qu’occupe Oum Kalthoum dans l’imaginaire collectif, de son parcours et liens historiques avec les pouvoirs politiques, de son influence sur les arts modernes, et de la manière dont elle demeure un marqueur culturel et peut-être identitaire pour beaucoup.



Avec :

Nadia Hathroubi-Safsaf est une journaliste et romancière franco-tunisienne. Elle est rédactrice en chef du Courrier de l’Atlas, magazine mensuel qui traite de l’actualité du Maghreb en Europe. Elle a publié plusieurs ouvrages historiques, deux romans, et vient de cosigner avec la dessinatrice Chadia Loueslati un roman graphique intitulé : Oum Kalthoum, naissance d’une diva (JC Lattès, 2023).

Fouad Boussouf est chorégraphe et danseur franco-marocain. Son parcours hétéroclite et ses expériences d’interprète l’inscrivent dans une recherche chorégraphique résolument moderne où le hip-hop dialogue avec les vocabulaires contemporains et jazz mais aussi les danses traditionnelles d’Afrique du Nord et le Nouveau Cirque. Rétif aux étiquettes, son travail reflète ces influences et aborde sans faillir des thématiques d’actualité qu’il transfigure grâce à ses interprètes. Fouad Boussouf est artiste associé à la Maison de la danse de Lyon et à Equinoxe scène nationale de Châteauroux. Il est actuellement le directeur du Centre chorégraphique national du Havre. La dernière pièce de son triptyque Oüm (2020) s’inspire d’Oum Kalthoum.

CAREP Paris 12, rue Raymond Aron 75013 Paris

Contact : https://www.carep-paris.org/evenements/conferences/oum-kalthoum-licone-revisitee-en-bd-et-sur-scene/ communication@carep-paris.org https://www.facebook.com/carepparis https://www.facebook.com/carepparis https://www.carep-paris.org/evenements/conferences/oum-kalthoum-licone-revisitee-en-bd-et-sur-scene/

