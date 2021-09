Agde Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine Agde, Hérault Conférence “Où sont-elles ? Regards sur l’archéologie au féminin” Musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine Agde Catégories d’évènement: Agde

Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine, le samedi 18 septembre à 16:30

Musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine, le samedi 18 septembre à 16:30

Par Esther López-Montalvo, néolithicienne (CNRS – laboratoire TRACES UMR5608 Université Toulouse 2 Jean Jaurès). L’émergence et le développement du néolithique s’accompagnent de profonds changements économiques, sociaux, technologiques et symboliques, qui montrent une complexification croissante dans l’organisation des premières sociétés paysannes. Cette organisation semble se fonder sur des rapports sociaux toujours plus « inégalitaires », et conduira à la création de l’État comme stade hiérarchique le plus abouti. Lors de cette conférence, une approche genrée aux sociétés néolithiques par l’analyse archéo-anthropologique de leur iconographie sera abordée. Ces manifestations graphiques montrent, dans certains cas, de véritables portraits d’hommes et de femmes associés à des activités et à des matériaux socialement marqués. Le potentiel de ces images pour aborder l’identité et le statut du genre dans les sociétés néolithiques est alors évident.

Nombre de places limité

Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine Mas de la Clape – Le Cap d'Agde, 34300 Agde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:15:00

