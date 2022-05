Conférence “Où débute la violence au sein du couple?” Gelos, 17 mai 2022, Gelos.

Conférence “Où débute la violence au sein du couple?” Bistrot du Pradeau 1 Square Édouard Herriot Gelos

2022-05-17 18:00:00 – 2022-05-17 Bistrot du Pradeau 1 Square Édouard Herriot

Gelos Pyrénées-Atlantiques Gelos

EUR 0 0 Violences conjugales: Ouvrons le débat !

La mairie de Gelos, en partenariat avec les associations AJIR Aquitaine et Du Côté Des Femmes 64 organisent une soirée débat/conférence autour du sujet.

Des témoignages entamerons cette soirée, suivi d’échanges libres et ouverts sur ce sujet et fléau de société.

Sur place, possibilité de garde d’enfants durant la soirée. Un apéritif clôturera la soirée.

Cette soirée est gratuite et ouverte à tou(te)s !

Il est conseillé de s’inscrire:

– À la Mairie de Gelos : 05 59 06 63 25 ou communication@gelos.fr, ou en message privé

– Du Côté des Femmes : accueil@ducotedesfemmes64.fr

– AJIR : eva.viletier@ajir-aquitaine.org

+33 5 59 06 63 25

gelos

dernière mise à jour : 2022-05-09 par