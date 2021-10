Orsay Amphithéâtre JC Yoccoz - Institut de Mathématique d'Orsay Essonne, Orsay Conférence « Origami, Froissage et Biomimétisme » Amphithéâtre JC Yoccoz – Institut de Mathématique d’Orsay Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Les modèles « pliés/froissés » sont omniprésents dans la Nature, la matière organique et inanimée. Les techniques mixtes origami/froissage, appliquées aux réseaux géométriques générés par pavages du plan, simulent de façon très réaliste les phénomènes à l’œuvre. Au cours de cette présentation interactive, qui retrace 20 années d’études avec le CRIMP, le public est invité à manipuler les modèles en direct et expérimenter les propriétés biomimétiques de ces structures. Des ateliers pratiques en équipes, suivi d’une restitution des travaux, accompagnent cette première étape de découverte. Animé par Vincent Floderer – Stéphane Reyrolle – CRIMP « Centre de Recherche International de Modélisation par le Pli » A partir de 15 ans. Sur réservation : [[communication.sciences@universite-paris-saclay.fr](mailto:communication.sciences@universite-paris-saclay.fr)](mailto:communication.sciences@universite-paris-saclay.fr)

Réservation obligatoire

Une conférence mêlant mathématique, origami et biomimétisme. Amphithéâtre JC Yoccoz – Institut de Mathématique d'Orsay, 8 octobre 2021, Orsay.

