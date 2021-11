Conférence organisée par l’observatoire d’astronomie de Valcourt Saint-Dizier, 19 novembre 2021, Saint-Dizier.

Conférence organisée par l’observatoire d’astronomie de Valcourt Place du Général de Gaulle Espace cœur de ville Saint-Dizier

2021-11-19 20:00:00 – 2021-11-19 Place du Général de Gaulle Espace cœur de ville

Saint-Dizier Haute-Marne

Mr Gilles LABRUYERE, ingénieur structures et mécanismes à l’agence spatiale européenne basée aux Pays-Bas, donnera cette conférence sur le satellite AEOLUS. Sa mission est de mesurer la vitesse des vents tout autour de la Terre et jusqu’à 30 kilomètres d’altitude. La conférence couvrira la mission de Aeolus, l’orbite et ses contraintes, quelques éléments techniques de construction d’Aeolus, les principes de la mesure, le télescope, le laser, les difficultés majeures et comment elles ont été résolues. L’accès gratuit se fera avec le respect des règles sanitaires en vigueur.

A 20h : Mr Gilles LABRUYERE, ingénieur structures et mécanismes à l’agence spatiale européenne basée aux Pays-Bas, donnera cette conférence sur le satellite AEOLUS.

+33 3 25 06 22 18

Mr Gilles LABRUYERE, ingénieur structures et mécanismes à l’agence spatiale européenne basée aux Pays-Bas, donnera cette conférence sur le satellite AEOLUS. Sa mission est de mesurer la vitesse des vents tout autour de la Terre et jusqu’à 30 kilomètres d’altitude. La conférence couvrira la mission de Aeolus, l’orbite et ses contraintes, quelques éléments techniques de construction d’Aeolus, les principes de la mesure, le télescope, le laser, les difficultés majeures et comment elles ont été résolues. L’accès gratuit se fera avec le respect des règles sanitaires en vigueur.

Place du Général de Gaulle Espace cœur de ville Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2021-11-15 par