Conférence organisée par l’Association des Amis du Vieux Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Conférence organisée par l’Association des Amis du Vieux Chamonix Chamonix-Mont-Blanc, 18 mars 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Conférence organisée par l’Association des Amis du Vieux Chamonix Salle du Bicentenaire Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc

2022-03-18 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-18 20:00:00 20:00:00 Salle du Bicentenaire Place du Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Sébastien Savoy Conférencier Vice-Président de l’Académie salésienne

Le cadastre sarde. Regards sur Chamonix et la Savoie au XVIIIe siècle amisvieuxchamonix@orange.fr +33 4 50 55 94 67 http://www.amis-vieux-chamonix.org/ Salle du Bicentenaire Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2021-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Salle du Bicentenaire Place du Mont-Blanc Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Salle du Bicentenaire Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Conférence organisée par l’Association des Amis du Vieux Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 2022-03-18 was last modified: by Conférence organisée par l’Association des Amis du Vieux Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 18 mars 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie