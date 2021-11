Villeneuve-d'Ascq Château de Flers Nord, Villeneuve-d'Ascq Conférence organisée par l’AJVAH Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Vendredi 19 novembre 2021, à 19h, conférence organisée par l’AJVAH, “1821-2021 – La guerre d”indépendance Grecque” au Château de Flers.** Conférence animée par Marie-Pierre TOURNAKIS à l’occasion du Bicentenaire de la Révolution Grecque. * Entrée gratuite * Suivie du verre de l’amitié

Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d'Ascq

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T22:00:00

