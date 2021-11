Gravelines Scène Vauban Gravelines, Nord Conférence « Opération Hardtack 11 – Raid sur Gravelines de 1943 » par Bruno Durez Scène Vauban Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Nord

Scène Vauban, le lundi 13 décembre à 18:00

Les décorations de Noël apparaissent déjà dans les magasins : la période préférée des enfants approche à grand pas ! Mais s’il est agréable de se projeter vers le futur, il reste intéressant de garder un œil vers le passé… C’est ce que vous propose Bruno Durez avec sa conférence « Noël 1943 », sur cette fameuse nuit du 24 au 25 décembre 1943 à Gravelines et le commando Kieffer.

Entrée libre et gratuite – Pass sanitaire

Scène Vauban Rue Demarle Fétel Gravelines Nord

2021-12-13T18:00:00 2021-12-13T19:30:00

