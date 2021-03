Conférence ONF : Forêt et sylviculture en forêt domaniale des Andaines, 1 octobre 2021-1 octobre 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Conférence ONF : Forêt et sylviculture en forêt domaniale des Andaines 2021-10-01 20:00:00 – 2021-10-01 22:00:00 Centre d’animation et de congrès 8 Rue du Professeur Louvel

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

L’ONF, ses missions et la gestion des forêts publiques.

La sylviculture, une science forestière transversale aux approches nombreuses et complexes :

– Les différents modes de sylviculture

– Les sols : leur nature, leurs potentialités, leur fragilité

– Le choix des essences et leur dynamique de croissance,

– Les travaux et les coupes associés – les pratiques respectueuses de l’environnement et du public

– L’équilibre forêt – gibier : un indispensable préalable au renouvellement des peuplements

– Le paysagisme forestier : sylviculture et valorisation de nos paysages

– L’adaptation de la sylviculture aux perspectives de changement climatique : la forêt mosaïque et le

choix d’essences adaptées

Maximum 80 personnes

+ Temps d’échanges avec la salle

L’ONF, ses missions et la gestion des forêts publiques.

La sylviculture, une science forestière transversale aux approches nombreuses et complexes :

– Les différents modes de sylviculture

– Les sols : leur nature, leurs potentialités, leur…

L’ONF, ses missions et la gestion des forêts publiques.

La sylviculture, une science forestière transversale aux approches nombreuses et complexes :

– Les différents modes de sylviculture

– Les sols : leur nature, leurs potentialités, leur…

L’ONF, ses missions et la gestion des forêts publiques.

La sylviculture, une science forestière transversale aux approches nombreuses et complexes :

– Les différents modes de sylviculture

– Les sols : leur nature, leurs potentialités, leur fragilité

– Le choix des essences et leur dynamique de croissance,

– Les travaux et les coupes associés – les pratiques respectueuses de l’environnement et du public

– L’équilibre forêt – gibier : un indispensable préalable au renouvellement des peuplements

– Le paysagisme forestier : sylviculture et valorisation de nos paysages

– L’adaptation de la sylviculture aux perspectives de changement climatique : la forêt mosaïque et le

choix d’essences adaptées

Maximum 80 personnes

+ Temps d’échanges avec la salle