Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Conférence “On a marché dans les Pyrénées” Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Conférence “On a marché dans les Pyrénées” Luz-Saint-Sauveur, 4 septembre 2021, Luz-Saint-Sauveur. Conférence “On a marché dans les Pyrénées” 2021-09-04 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-04 18:15:00 18:15:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR Forum

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Conférence ” On a marché dans les Pyrénées”.

Ils sont bergers, scientifiques, guides, pèlerins ou passeurs…

Les uns marchent par devoir, certains par plaisir. D’autres marchent pour survivre… Gratuit

Durée 1h15

Pass Sanitaire Obligatoire +33 5 62 92 30 30 dernière mise à jour : 2021-08-28 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR Forum Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville 42.85237#-0.00653